Стратегические ресурсы Украины: какую модель развития мы выберем?

Украина имеет запасы ценных полезных ископаемых на триллионы долларов. Как воспользоваться этим для быстрого экономического роста?

Украина переживает важный этап трансформации своего сырьевого сектора через масштабную приватизацию стратегических активов. Два ключевых кейса 2024 года - продажа Объединенной горно-химической компании (ОГХК) и вхождение European Lithium на украинский рынок лития - поднимают фундаментальные вопросы относительно стратегии развития добывающего сектора страны.

Ресурсный потенциал Украины

Согласно Плану победы, представленному Президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября в Верховной Раде, Украина имеет природные ресурсы и критически важные металлы, стоимость которых оценивается в триллионы долларов США.

Среди них - уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные минералы, которые являются значительным преимуществом в глобальной конкуренции. Захват этих ресурсов стал одной из ключевых целей российской агрессии в 2014 г. и полномасштабного вторжения в 2022 г. Борьба за контроль над стратегическими минералами сейчас является одним из ключевых элементов глобального противостояния между США, ЕС и КНР.

Железорудный сектор Украины является одним из самых мощных в мире, с огромными разведанными и потенциальными запасами. Наша страна занимает первое место в мире по запасам марганца - критически важного элемента для производства высококачественных сталей.

Мощная база цветных металлов - никеля, кобальта, хрома - создает предпосылки для развития современных высокотехнологичных производств. Особое место занимает урановый потенциал Украины. Значительные запасы урановых руд могли бы обеспечить полный ядерный топливный цикл для украинской атомной энергетики, которая сейчас обеспечивает более половины электроэнергии страны.

Топливно-энергетический комплекс Украины представлен существенными запасами газа и нефти. При надлежащем инвестировании в разведку и добычу это могло бы значительно усилить энергетическую независимость страны. Запасы калийных солей открывают возможности для развития собственного производства минеральных удобрений.

Ключевым вопросом является не столько наличие и стоимость запасов природных ресурсов, сколько модель их использования в национальной экономике. Перерабатывающая промышленность создает значительно больший экономический эффект, чем простой экспорт сырья, что можно проиллюстрировать на примере производства титана: от добычи руды до изготовления готовых деталей для авиации стоимость продукции возрастает в десятки раз.

Такое развитие производства запускает цепную реакцию в экономике - появляются новые рабочие места не только на самих заводах, но и в смежных отраслях: от транспорта до сферы услуг. Предприятия начинают вкладывать средства в научные разработки и обучение персонала, что стимулирует развитие университетов и исследовательских центров.

Местные бюджеты получают больше налогов, которые можно направить на развитие инфраструктуры, больниц и школ. Особенно перспективным является развитие современных отраслей, например, производства литиевых батарей, где создание полного производственного цикла в Украине могло бы превратить страну из поставщика сырья в производителя высокотехнологичной продукции мирового уровня.

Титановый сектор: быстрые деньги и упущенные возможности?

Продажа Фондом госимущества Украины 9 октября 2024 года Объединенной горно-химической компании компании "Цемин Украина" из группы NEQSOL Holding Насиба Хасанова (Азербайджан) заслуживает особого внимания. NEQSOL уже имеет опыт крупных приобретений на украинском рынке - покупка Vodafone Украина за $848 миллионов в 2019 году.

Предлагаемая цена за ОГХК в 3,94 млрд гривен (93 млн долларов США) выглядит непропорционально низкой, особенно учитывая стратегическую ценность титановой отрасли. С одной стороны, государство получает быстрое поступление в бюджет и обещания инвестиций в модернизацию на 400 миллионов гривен. Однако возникает вопрос: соответствует ли эта сумма реальной стратегической ценности актива?

Мировой рынок титана, стоимость которого в 2024 году превысит 28 миллиардов долларов, демонстрирует стабильный ежегодный рост на уровне 6%. Это обусловлено уникальными свойствами металла и постоянным расширением сфер его применения.

Аэрокосмическая отрасль остается ключевым потребителем титана, используя около половины мирового производства, что создает стратегические возможности для стран, обладающих сырьевой базой и технологиями переработки. Украина, имея значительные залежи ильменита и рутила, которые являются основными источниками для производства титана, имела бы все предпосылки для развития полного цикла производства - от добычи до готовой продукции. Вместо этого выбран путь продажи добывающих мощностей, что может привести к потере контроля над стратегическим сырьем и его переработкой.

Литиевый потенциал: Украина как ресурсный придаток

Ситуация с литиевыми месторождениями еще более показательна. По соглашению, которое было финализировано в начале 2024 г., European Lithium получает доступ к потенциально крупнейшему в Европе месторождению лития в Кировоградской области. Планируемые инвестиции в 1 млрд долларов США выглядят привлекательно, но возникает вопрос относительно стратегического видения развития отрасли.

Компания заявляет о планах интеграции украинских ресурсов в свой австрийский проект Wolfsberg, что фактически означает экспорт сырья для дальнейшей переработки за рубежом. При этом сама компания признает, что качество месторождения еще нуждается в детальном исследовании.

Важным фактором при оценке подобных сделок является возрастающая роль геополитики в формировании рынка лития. Введение США, ЕС и Канадой высоких тарифов на китайские электромобили и аккумуляторы создает возможности для развития собственной переработки и экспорта продукции в эти страны.

На этом фоне согласования планов European Lithium по простому экспорту сырья выглядят недальновидными. Украина могла бы использовать текущую рыночную ситуацию для развития собственной литиевой промышленности, особенно учитывая тренд на регионализацию цепочек поставок в Европе. Подписание ЕС рамочного соглашения о поставках критического сырья с Сербией в июле 2024 года демонстрирует растущий интерес европейских партнеров к развитию региональных источников поставок.

Системные вызовы приватизационной политики

Текущая модель приватизации стратегических ресурсов поднимает несколько системных вопросов

Отсутствие комплексной стратегии развития добывающей отрасли с акцентом на создание добавленной стоимости в Украине. Риск превращения страны в сырьевой придаток без развития собственных перерабатывающих мощностей. Недооценка долгосрочной стратегической ценности ресурсов в пользу краткосрочных финансовых поступлений.

Отдельной проблемой являются непрозрачные механизмы ценообразования в экспорте сырья. Распространенной практикой в Украине стало использование сложных корпоративных структур с регистрацией торговых компаний в юрисдикциях с льготным налогообложением.

Это приводит к занижению экспортных цен и, соответственно, налоговой базы в Украине. Такая практика особенно заметна в металлургическом секторе, где разница между рыночными и трансфертными ценами может достигать 40%. Фактически происходит скрытая релокация добавленной стоимости за пределы Украины.

На этом этапе целесообразным является пересмотр системы налогообложения экспортных операций, особенно в пределах вертикально интегрированных промышленных групп. Вместо текущей системы с нулевой ставкой НДС на экспорт, следует рассмотреть дифференцированный подход. Для операций в пределах промышленных групп, где конечная переработка происходит за рубежом, целесообразно применение повышенных ставок НДС. Это создаст экономические стимулы для развития перерабатывающих мощностей в Украине.

Международный опыт управления стратегическими ресурсами

Опыт ведущих стран мира демонстрирует альтернативные подходы к управлению стратегическими ресурсами, которые следует учитывать при формировании украинской политики. Особенно показателен пример Норвегии в управлении нефтяными ресурсами и опыт Чили в развитии литиевой отрасли.

Норвежская модель базируется на сохранении государственного контроля над стратегическими ресурсами при одновременном привлечении частных инвестиций и технологий. Государство через компанию Equinor сохраняет контрольный пакет акций, но активно сотрудничает с международными партнерами в разведке и добыче. Ключевым элементом норвежского успеха стало создание суверенного фонда, который аккумулирует сверхприбыли от продажи нефти и инвестирует их в развитие других секторов экономики. Это позволило стране избежать "ресурсного проклятия" и обеспечить устойчивое развитие.

Чили, обладая крупнейшими в мире запасами лития, выбрала модель стратегического партнерства с частным сектором. Государство сохраняет контроль над месторождениями через систему лицензирования и требует от инвесторов не только добычи, но и развития перерабатывающих мощностей внутри страны. Важным элементом чилийской стратегии является создание научных центров и поддержка исследований в сфере технологий переработки лития.

На этом фоне украинский подход к приватизации стратегических ресурсов выглядит компрадорским. Это создает риски превращения Украины в сырьевой придаток с истощенными природными ресурсами и загрязненной окружающей средой.

Альтернативный подход

Международный опыт показывает, что успешное управление стратегическими ресурсами требует тщательного баланса между привлечением частных инвестиций и защитой национальных интересов. Эффективная модель управления предполагает сохранение государственного стратегического контроля над критически важными ресурсами при одновременном создании прозрачных механизмов аккумулирования и использования ресурсной ренты.

Не менее важным является системное развитие собственных технологических компетенций и научной базы, что создает фундамент для перехода от простой добычи к производству продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны. Такой подход должен опираться на четко сформулированную долгосрочную стратегию развития ресурсных отраслей, которая учитывает как текущие потребности экономики, так и будущие вызовы глобального рынка.

Таким образом, текущая модель приватизации стратегических ресурсов Украины требует переосмысления с учетом долгосрочных национальных интересов. Хотя привлечение частных инвестиций необходимо, особенно в условиях войны, важно сохранить баланс между быстрыми поступлениями в бюджет и стратегическим развитием промышленного потенциала страны.

В условиях глобальной конкуренции за ресурсы Украина имеет уникальную возможность трансформировать свой сырьевой потенциал в развитую индустриальную экономику. Потенциальный объем добавленной стоимости, который может быть создан на базе имеющихся ресурсов в течение следующих десятилетий, оценивается в несколько триллионов долларов.

Критически важным является создание условий для локализации этой стоимости в Украине через развитие собственных перерабатывающих мощностей, технологических компетенций и человеческого капитала. Это позволит не только максимизировать экономический эффект от использования природных ресурсов, но и создать основу для устойчивого развития страны в постиндустриальную эпоху.