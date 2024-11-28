Дефицит оружия в Европе: почему НАТО нуждается в миллиардных инвестициях в ПВО и артиллерию

Спрос на оружие в странах ЕС растет. Смогут ли местные компании удовлетворить его?

С середины 1990-х годов оборонные расходы европейских стран стабильно снижались. По оценкам европейских агентств, это привело к значительному недофинансированию военных ресурсов НАТО на сумму около 1,4 трлн.

Российско-украинская война заставила западные страны пересмотреть свое отношение к оборонным расходам. Ожидается, что в 2024 году европейские государства потратят на оборону 500 млрд долл., что на 15,5% больше, чем в 2023 году, и на 25% – чем в 2022-м. Однако даже такие темпы не компенсируют многолетнее недофинансирование.

По данным Bloomberg, потребности европейских армий в рамках НАТО оцениваются в 200 млрд дол. Эти средства необходимы для обновления танков, бронетехники и самолетов, чтобы частично наверстать потери предыдущего сокращения финансирования.

Кроме того, война на Украине показала критическую зависимость Европы от оборонной индустрии США. Это стимулирует европейские страны увеличивать производство оружия. Речь идет о создании и модернизации систем. Среди приоритетов – разработка боеприпасов и технологий для повышения военной независимости региона.

Увеличение оборонных расходов задает ключевой вопрос: где взять деньги? Чтобы сократить разрыв между оборонно-промышленным комплексом США и ЕС, Европе необходимо поднять оборонные расходы до уровня США – 3,3% ВВП. Это означает почти двукратное увеличение бюджета: с 380 млрд. долл. до 680 млрд. дол.

Однако состояние бюджетов ведущих экономик Евросоюза – Германии, Франции, Италии и Испании – не позволяет делать это без дополнительной долговой нагрузки или радикальной перефокусировки бюджетной политики.

Если рассматривать долговое финансирование, только у Германии достаточный запас прочности из-за относительно низкого уровня государственного долга к ВВП. Другие страны, включая Италию и Францию, столкнутся с серьезными вызовами.

По подсчетам Bloomberg, чтобы тратить 3,3% ВВП, странам Западной Европы придется привлечь 2,8 трлн. долларов. ).Во Франции долговая нагрузка возрастет на 12,5%, достигнув 127% ВВП.

Увеличение расходов на оборону и переориентация на внутреннее производство могут иметь положительный экономический эффект. Рост спроса провоцирует экономику, частично компенсируя прирост долга. Впрочем, из-за разрозненности европейского оборонного сектора создание эффективной внутренней производственной цепи займет не менее четырех-пяти лет. Это потребует координации между странами ЕС и четкой стратегии развития ВПК.

В краткосрочной и среднесрочной перспективах главными выгодоприобретателями будут оставаться американские оборонные компании. Страны Балтии, Германии и Польши продолжают покупать американское вооружение. К примеру, Германия инициировала усиление европейской противовоздушной обороны (ПВО) через закупку систем IRIS-T (Германия), Patriot (США) и Arrow 3 (Израиль).

В то же время, Франция и Италия лоббируют долгосрочный переход к европейскому производству. Как результат, стратегия ЕС направлена на развитие внутреннего ВПК. Долгосрочные выгоды получат европейские оборонные компании.

Обновление авиапарка как приоритет

Одним из главных направлений являются инвестиции в новое поколение самолетов. В настоящее время страны НАТО в Европе имеют более 1400 военных самолетов. того, около 300 самолетов нуждаются в срочной замене из-за длительного срока службы.

ЕС активно инвестирует в пополнение, модернизацию и разработку самолетов. Однако последние закупки свидетельствуют о том, что американский F-35, разработанный компанией Lockheed Martin, становится основным самолетом для НАТО. К созданию F-35 присоединились и британская BAE Systems и итальянская Leonardo. В то же время, самолеты Rafale от французской Dassault Aviation остаются для ЕС второстепенным выбором.

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Перспектива ЕС направлена на разработку самолета нового поколения Eurofighter Tempest, принадлежащего шестому поколению. Его разрабатывают BAE Systems и консорциум MBDA. Параллельно рассматривается создание самолета следующего поколения от шведской компании SAAB, заменяющей текущую модель Gripen.

Модернизация ракеты класса "воздух-воздух" Meteor становится важной частью стратегии. Ракета, разработанная для Gripen, интегрируется с большинством современных самолетов.

Покрытие дефицита средств ПВО, ПРО и ракет к ним

Основная система ПВО для ЕС – американская Patriot от компании Raytheon, сбивающая баллистические и аэробалистические цели. Она также производит ракеты для этой системы. Евросоюз нуждается в дополнительных системах ПВО, которые можно использовать в среднесрочной перспективе и которые должны быть разработаны странами ЕС.

Для борьбы с дешевыми целями и низко летающими целями, которые также опасны, нужны системы малой дальности вроде Skynex от Rheinmetall. Альтернативой является европейская система SAMP-T, производимая Eurosam – совместным предприятием французской компании Thales и консорциума MBDA.

Среди других производителей систем ПВО разной дальности – SAAB, изготовитель системы MSHOAD; Rheinmetall, разработчик Skynex, стационарных и мобильных систем Oerlikon; Kongsberg Gruppen, изготовитель систем большой дальности NASAMS.

Самоходная артиллерия: острая необходимость

Сравнение с Россией, основной угрозой для ЕС, выражает значительный дефицит артиллерийских установок. Страны НАТО в Европе имеют в десять раз меньше таких установок, чем РФ (более 6 тыс. против около 500).

Согласно военным правилам, обороняющаяся сторона должна иметь не менее 50% артиллерии от количества атакующих сил. Для достижения этого уровня Евросоюза необходимо увеличить свой арсенал более чем на 2,5 тыс. установок.

Ввиду средней цены моделей PzH 2000, CAESAR и M109 Paladin, на производство этого количества установок европейским странам НАТО понадобится более 40 млрд дол. Однако большинство производителей таких гаубиц – частные компании. Среди публичных – BAE Systems, производящая M109, AS-90 и Archer.

Еще одно важное направление – производство артиллерийских снарядов, дефицит которых наблюдается не только в Европе, но и во всем мире. Среди основных публичных производителей артснарядов выделяются Rheinmetall (Германия) и BAE Systems (Великобритания). Обе компании занимают лидирующие позиции в этой сфере, что подчеркивает их важность для европейской оборонной индустрии.

Европе нужна новая стратегия оборонных расходов, объединяющая немедленные действия и долгосрочное планирование. Инвестирование в свои производственные мощности может снизить зависимость от оборонной индустрии США и повысить уровень военной автономии. Эффективная координация между странами ЕС и привлечение частного капитала станет решающим фактором для преодоления оборонных вызовов.