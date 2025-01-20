Цифровые платформы - налоговые агенты: что ждет рынок в 2025 году

Онлайн-сервисы, вероятно, станут налоговыми агентами. Что скрывается за этим термином и как это повлияет на предоставление услуг?

Новая волна регуляторных инициатив, в частности по налогообложению самозанятых лиц, работающих через такие сервисы, как Bolt, Glovo и Airbnb, коснется сотен тысяч украинцев. Что изменится и к чему надо быть готовым?

Кто и как будет платить налоги?

Ориентировочно с 2026 года онлайн-сервисам придется больше контактировать с Государственной налоговой службой, поскольку украинское правительство выходит на финишную прямую в разработке законопроекта, который предусматривает налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы.

Платформы скорее всего станут налоговыми агентами, которые будут администрировать и платить налоги за самозанятых в государственный бюджет. Ставка налога - 5%. Большинство водителей и курьеров согласны официально платить налоги при условии, что им не придется регистрироваться ФЛПами и, соответственно, подавать ежеквартальную отчетность.

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Преимущества такого подхода значительны. Во-первых, это удобство для самозанятых: водители, курьеры и другие самозанятые, получающие доход через платформы, освобождаются от самостоятельной отчетности и уплаты налогов. Во-вторых, это прозрачность для государства: контроль за доходами становится более эффективным, уменьшается риск уклонения от уплаты налогов. По данным Экономической экспертной платформы, это может принести государству до 2 млрд грн в год.

Конечно, реализация требует переходного периода (6-12 месяцев) для настройки бизнес-процессов и автоматизации отчетности. Важно также создать простой и понятный формат отчетности, который будет информировать о начисленных доходах и уплаченных налогах.

Аналогичные системы успешно работают в ЕС. Например, в Эстонии, где банки автоматически удерживают налоги. Там действует ставка 20% (и это считается низкой ставкой) от суммы, не превышающей 25 тысяч евро в год, и 40% от суммы, превышающей указанную цифру. При этом лицо, открывшее счет для этих целей, не обязано регистрироваться как предприниматель или вести учет доходов и расходов.

Другая возможная альтернатива - возложить ответственность за уплату налогов на самозанятых. Но пока это не представляется возможным. Несмотря на развитие цифровых инструментов, многие люди все еще сталкиваются с трудностями. Да и иметь лишний раз дело с налоговой желающих не очень много.

Регулирование рынка такси: в поисках компромисса

Кроме налогообложения, актуальным остается вопрос регулирования рынка такси, который за последнее десятилетие существенно изменился. Модели ride-hailing, где пассажир контактирует с водителем исключительно через цифровые платформы, стали стандартом.

Однако законодательство до сих пор отражает устаревшие подходы, которые не соответствуют современной структуре рынка. Например, регистрация водителей в физических журналах, требования к экстерьеру авто, введение чрезмерных ограничений для водителей и платформ и т.д..

Современная реформа должна базироваться на концепции, которая учитывает ключевую роль платформ в секторе перевозок:

Создание прозрачных условий для платформ. Законодательство должно четко определить права и обязанности цифровых платформ как посредников между пассажирами и водителями.

Закрепление на государственном уровне процесса регистрации для водителей. Сейчас каждая платформа может устанавливать собственный порядок.

Интеграция с законодательством об отчетности платформ и уплате налогов физическими лицами. Ведь большая доля рынка - водители, которые "подрабатывают" между основными видами деятельности.

Мы прогнозируем, что обсуждение реформ в сфере такси и ride-hailing станут частью общей дискуссии о цифровых платформах в 2025 году. Эта тема имеет значительный потенциал для позитивных изменений, если в основе решений будут прозрачность, простота и учет современных бизнес-моделей.