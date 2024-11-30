За сутки энергетики возобновили питание более 342 тысяч потребителей

За прошедшие сутки энергетики возобновили электроснабжение для 342 654 потребителей, оставшихся без света из-за боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В Минэнерго призывают экономно потреблять электроэнергию.

Кроме этого, Из-за обстрелов врага обесточена одна из двух линий питания станции. АЭС подключена к энергосистеме только одной линией. Специалисты уже работают над возобновлением линии питания АЭС.

"На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11747 МВт*ч и мощностью 1165 МВт", - говорится в сообщении.

Напомним:

В субботу 30 ноября графики отключения света для бытовых потребителей будут применять с 08:00 до 22:00, для бизнеса – до 23:00.