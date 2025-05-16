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В Украине в этом году планируют ввести в работу около 1 ГВт генерации - Шмыгаль

Алена Кириченко — 16 мая, 15:45
В Украине в этом году планируют ввести в работу около 1 ГВт генерации - Шмыгаль
Getty Images

В течение 2025 года в Украине планируют ввести в работу около 1 ГВт генерации.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Продолжаем ремонты. Запускаем новую генерацию. Помогаем людям и бизнесу устанавливать дополнительные мощности. В 2025 планируется ввести в работу около 1 ГВт генерации", - отметил он.

Также Шмыгаль добавил, что правительство постоянно готовит новые совместные проекты с партнерами и работает над тем, чтобы обеспечить восстановление необходимыми ресурсами.

Напомним:

Министерство энергетики утвердило графики плановых ремонтов на энергообъектах и графики восстановления оборудования на 2025 год так, чтобы минимизировать возможный дефицит мощности.

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В Украине в этом году планируют ввести в работу около 1 ГВт генерации - Шмыгаль
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