В Украине в этом году планируют ввести в работу около 1 ГВт генерации - Шмыгаль
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В течение 2025 года в Украине планируют ввести в работу около 1 ГВт генерации.
Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Продолжаем ремонты. Запускаем новую генерацию. Помогаем людям и бизнесу устанавливать дополнительные мощности. В 2025 планируется ввести в работу около 1 ГВт генерации", - отметил он.
Также Шмыгаль добавил, что правительство постоянно готовит новые совместные проекты с партнерами и работает над тем, чтобы обеспечить восстановление необходимыми ресурсами.
Напомним:
Министерство энергетики утвердило графики плановых ремонтов на энергообъектах и графики восстановления оборудования на 2025 год так, чтобы минимизировать возможный дефицит мощности.