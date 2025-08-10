Россияне готовятся к рекордно низкой цене на нефть - разведка

Служба внешней разведки Украины обнаружила аналитический отчет российского фонда, который предусматривает падение цены нефти в ближайшее время до 40-50 долларов за баррель.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

"Мировые цены на нефть в конце 2025 - начале 2026 годах могут упасть до 40-50 долларов за баррель, - об этом говорится в отчете российского фонда "Росконгресс". Сейчас баррель стоит 66-68 долларов, но рынок переживает "новую ценовую войну", - говорится в сообщении.

В Службе внешней разведки предположили, что ОПЕК+ на фоне конъюнктуры мирового рынка энергоресурсов не может договориться о сокращении добычи нефти, это влияет на снижение цены.

В Службе добавили, что дополнительное давление на рынок оказывает замедление экономики Китая, а также рост экспорта нефти из Бразилии, Гайаны и Норвегии.

Напомним:

ОПЕК+ достигла предварительной договоренности об увеличении добычи нефти на 548 000 баррелей в день с сентября, сообщили в воскресенье три источника на фоне растущих опасений относительно возможных перебоев в поставках, связанных с Россией.

Цены на нефть выросли на 1% в четверг 7 августа, прекратив пятидневную серию потерь, из-за признаков стабильного спроса в США, хотя накануне они снизились на фоне заявлений Трампа о "прогрессе в переговорах с Москвой".