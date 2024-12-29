В понедельник графики отключений света будут действовать 9 часов

В понедельник 30 декабря энергетики будут применять до одной очереди отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как сообщают, объемы отключений будут такими:

08:00 - 17:00 - одна очередь отключений.

Для промышленности будут применять графики ограничения мощности с 08:00 до 19:00.

"Причина введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря", - говорится в сообщении.

Время и объемы отключений могут варьироваться в течение суток.

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп) и 12 подгрупп. Применение ограничений к трем очередям означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области..

Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. В каждой очереди также есть своя подочередь, которая позволяет ограничить лишь половину потребителей.

Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго.

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