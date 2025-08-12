В Ираке масштабный блэкаут

В центральных и южных регионах Ирака произошло масштабное отключение электроэнергии, страна начала постепенно восстанавливаться.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как пишет Reuters, источники в министерстве энергетики Ирака сообщили, что внезапное отключение электростанции Хамидия в западной провинции Анбар привело к сбою в сети электропередачи. Тогда как температура в столице Багдаде в понедельник достигла 47 градусов.

"Сегодня днем произошло аварийное отключение электроэнергии в линиях электропередачи, что привело к широкомасштабным отключениям в национальной электросети", - заявил в заявлении заместитель министра электроэнергетики по вопросам производства Мохаммед Нехме.

В правительстве добавили, что соответствующие службы начали постепенно восстанавливать электроснабжение, и в течение ближайших часов оно будет полностью восстановлено.

Председатель энергетического комитета парламента Ирака заявил в своем заявлении, что отключение электроэнергии не коснулось полуавтономного региона Курдистан.

Многие иракцы годами полагались на частные генераторы для обеспечения электроэнергией, поскольку электроэнергия, предоставляемая правительством, была доступна лишь периодически. Некоторые другие перешли на солнечную энергию, чтобы покрыть свои потребности в электроэнергии.