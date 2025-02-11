"Укрнафта" почти приняла пятилетний инвестиционный план

Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" близок к выполнению одной из основных целей - принятию стратегического инвестиционного плана на следующие пять лет: сейчас он почти завершен, вносятся незначительные корректировки с учетом комментариев акционеров.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Данкан Найтингейл, передает "Интерфакс-Украина".

"Пятилетний инвестиционный план определяет бюджет и рабочую программу, которая позволит "Укрнафте" продолжать свою деятельность, увеличивать добычу, бурение, замещение запасов, способствовать получению чистой прибыли, уплате дивидендов акционерам и налогов в бюджет Украины", - сказал он в блицинтервью.

Найтингейл подчеркнул, что основная идея в том, чтобы компания выполняла свою основную функцию во время войны, а также росла, развивалась и демонстрировала акционерам привлекательные экономические проекты.

На просьбу уточнить возможность возвращения компании на биржу, глава наблюдательного совета ответил, что это вопрос, который он пока не может детализировать.

"Решение о том, станет ли "Укрнафта" снова публичной компанией, зависит от акционеров и стратегии украинского правительства. Эта тема пока не является приоритетной, поскольку Украина решает более насущные операционные вопросы. Предполагаю, что это станет более актуальным в рамках процесса послевоенного восстановления", - сказал Найтингейл.

Относительно письма ожидания от владельца, председатель наблюдательного совета сообщил, что список обсуждается в правительстве, и, вероятно, сначала будет передан акционерам - НАК "Нафтогаз Украины" и Министерству обороны, а затем будет обсуждаться вместе с "Укрнафтой".

"Нафтогаз" является одним из акционеров "Укрнафты", который также занимается добычей углеводородов, а затем результаты "Укрнафты" являются частью плана роста добычи. Мы являемся важной составляющей инвестиционной программы "Нафтогаза", - отметил Найтингейл.

Относительно объявленной "Укрнафтой" сделки по покупке 51% сети АЗС Shell в Украине, председатель наблюдательного совета сообщил, что вопрос о покупке других 49%, которые перешли под контроль государства, пока наблюдательный совет не поднимал.

"Сначала мы сосредотачиваемся на завершении сделки по покупке 51%", - отметил он.

Напомним:

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в целом оперирует 544 АЗК - 461 собственными и 83 в управлении. По результатам 2024 года "Укрнафта" стала третьей на рынке АЗС, тогда как Shell с ее 118 АЗК по результатам девяти месяцев 2024 года была девятой.