Швейцария планирует отменить запрет на новые атомные электростанции

Правительство Швейцарии представило законопроект, предусматривающий отмену запрета на строительство новых атомных электростанций, отменяя политику, принятую в 2018 году для поэтапного отказа от этой технологии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

План, который является контрпредложением к популярной инициативе "Остановить отключение", позволит компаниям подавать заявки на получение лицензий на строительство реакторов, если это будет утверждено парламентом и поддержано на возможном референдуме.

Популярная инициатива, в свою очередь, хочет закрепить изменения на уровне Конституции, что будет значительно сложнее, чем изменение законодательства.

Отмена запрета станет большим шагом в энергетической политике Швейцарии. Сторонники атомной энергетики утверждают, что она необходима вместе с возобновляемыми источниками энергии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, снижения выбросов и стабилизации энергосистемы.

Критики же отмечают высокие затраты, проблемы с утилизацией отходов и потенциальную оппозицию со стороны общественности. Германия вышла из атомной энергетики в 2023 году.

Правительство призывает избирателей отвергнуть инициативу "Остановить отключение", отмечая, что изменение законодательства является более быстрым вариантом и позволяет избежать неопределенности, связанной с внесением изменений в Конституцию.

У законодателей есть время до августа 2026 года для принятия решения по обоим предложениям. Если инициатива не будет отозвана, окончательное решение будет приниматься на плебисците.

