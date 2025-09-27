Есть риск повторения Фукусимы: на ЗАЭС уже четвертый день продолжается блэкаут

Внешнее электроснабжение оккупированной Россией Запорожской АЭС отключено уже более трех дней, что является рекордным отключением, которое вызвало опасения относительно безопасности станции.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на МАГАТЭ и украинских чиновников.

Аварийные генераторы используются для питания систем охлаждения и безопасности после того, как последняя линия электропередачи к станции была отключена с российской стороны в 16:56 во вторник 23 сентября.

Как говорится в сообщении, западные эксперты и украинские чиновники опасаются, что Кремль создает кризис, чтобы укрепить свой контроль над станцией, которая является крупнейшей в Европе, и что Россия принимает рискованные меры, чтобы запустить по крайней мере один реактор, несмотря на военные условия.

"Россия использует атомную электростанцию как козырь в переговорах", - заявил один из украинских чиновников.

Стресс-тесты, проведенные европейскими регуляторными органами после катастрофы на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, показали, что атомная электростанция должна быть способна работать без внешнего электроснабжения в течение 72 часов. По словам украинских источников, превышение этого срока не испытывалось.

МАГАТЭ заявило, что российские операторы сообщили, что дизельного топлива хватит для работы генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов. Однако директор МАГАТЭ Гросси заявил, что потеря внешнего электроснабжения "увеличивает вероятность ядерной аварии".

Семь из 18 доступных генераторов обеспечивают охлаждение на месте, но, по словам украинских источников, в случае их выхода из строя существует риск, что ядерное топливо в шести реакторах в течение нескольких недель будет нагреваться неконтролируемо, что приведет к расплавлению.

Ускоренная версия этого сценария произошла в Фукусиме, поскольку реакторы только начали работать. Японию поразило землетрясение магнитудой 9,0, и горячие реакторы на объекте были автоматически остановлены.

Напомним:

23 сентября в 16:56 была отключена единственная линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Этот блэкаут стал десятым за время оккупации АЭС россиянами.