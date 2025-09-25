Украинская правда
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ

Алена Кириченко — 25 сентября, 16:15
Второй день подряд оккупированная россией Запорожская атомная электростанция вынуждена работать на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что это создает критическую ситуацию, которая угрожает безопасности не только Украины, но и странам Европы.

23 сентября в результате очередной провокации со стороны РФ была повреждена линия электропередачи, которая питала ЗАЭС от украинской энергосистемы, напомнили в "Энергоатоме".

По информации НЭК "Укрэнерго", на контролируемой Украиной территории эта линия исправна, и никаких технических препятствий для ее использования не существует.

Несмотря на это, оккупанты умышленно не подключают станцию к энергоснабжению, продолжая грубую дезинформационную кампанию против Украины. Таким образом они сознательно подвергают опасности миллионы людей на всем континенте, отмечает "Энергоатом".

Дизель-генераторы предназначены только для аварийного питания и не способны длительно обеспечивать потребности станции. Их остановка может привести к потере контроля над ядерной сохранностью объекта.

" Призываем международное сообщество и партнеров усилить давление на страну-агрессора. Станция должна быть немедленно возвращена под контроль своего единственного законного оператора - Энергоатома, чтобы предотвратить радиационную и ядерную катастрофу", - заявляет "Энергоатом".

Напомним :

23 сентября в 16.56 была отключена единая линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Этот блекаут стал десятым за время оккупации АЭС россиянами.

