Цены на газ в Европе стремительно выросли

Европейский газ подорожал на фоне роста спроса в Азии и сокращения поставок из Норвегии.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что базовые фьючерсы выросли на 4,3%, что стало самым большим дневным приростом за последний месяц. Фьючерсы на газ в Нидерландах торговались на уровне 412 долл за тыс кубометров.

Китайские импортеры вернулись к покупке сжиженного природного газа на спотовом рынке после длительной паузы, что обострило конкуренцию за поставки между Европой и Азией. Дополнительным фактором стал рост цен на нефть, к которой привязаны некоторые газовые контракты.

В то же время техническое обслуживание на месторождениях в Норвегии, крупнейшего европейского поставщика, ограничило трубопроводные потоки. Ситуацию осложнили незапланированные остановки и похолодание в Европе, которое может отсрочить заполнение хранилищ, в частности в восточных регионах.

Цены на газ в Европе потеряли более 15% с начала апреля, что помогло ускорить накопление запасов, но одновременно усилило интерес к закупкам в других регионах.

Тем временем ЕС готовит запрет на новые газовые контракты с Россией, который должен вступить в силу до конца года. Это часть плана, направленного на полный отказ от российских энергоносителей до 2027 года.

"Европейский рынок газа остается сложным для всех участников рынка из-за геополитической напряженности и неясного развития событий в европейском энергоснабжении", - заявила финансовый директор Uniper SE Ютта Донгес.

Напомним:

Европейская комиссия намерена предложить меры по запрету импорта всего российского газа до конца 2027 года.

Европейские цены на газ достигли двухлетнего максимума, поскольку холодная погода повысила спрос, ускорив отбор газа из хранилищ региона.