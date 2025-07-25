ЕС может на год раньше отказаться от российского газа

Европейский парламент рассматривает предложения по ускорению отказа ЕС от российского газа на один год, до января 2027 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы.

Страны ЕС и законодатели готовятся к переговорам по плану запретить импорт российского газа, исходя из юридического предложения, которое Европейская комиссия сделала в прошлом месяце, чтобы полностью отказаться от импорта российского газа до 1 января 2028 года.

При этом, законодатели Европарламента по вопросу запрета российского газа предложили перенести этот срок на 1 января 2027 года, как свидетельствуют документы, подробно описывающие их поправки к предложению Комиссии.

Источники Reuters заявили, что правительства вряд ли согласятся перенести запрет на российский газ на год раньше, но законодатели ЕС могут использовать это требование как рычаг для обеспечения других изменений в переговорах.

В пример приводят предложение обязать правительства накладывать санкции на компании, которые нарушают запрет, в том числе путем аннулирования лицензий на торговлю энергоносителями.