Россия потеряла еще один НПЗ из-за атаки дронов

Переработка нефти на Куйбышевском НПЗ в России, принадлежащем компании "Роснефть", была остановлена с 28 августа после атак украинских дронов, сообщили два источника в отрасли.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По их словам, в результате атаки повреждены обе основные установки первичной переработки нефти: CDU-4 и CDU-5, каждая из которых имеет мощность 70 тысяч баррелей в сутки. Также пострадала часть вспомогательных установок завода.

Куйбышевский НПЗ только 21 августа возобновил работу после масштабного ремонта, который длился с 1 июля.

Куйбышевский завод входит в Самарскую группу НПЗ "Роснефти", к которой также относятся Новокуйбышевский и Сызранский заводы.

Сейчас Сызранский НПЗ также не работает после атаки дронов 15 августа. Ранее, 2 августа, дронами был атакован и Новокуйбышевский завод.

Мощность Куйбышевского НПЗ составляет 7 млн тонн нефти в год, или примерно 140 тысяч баррелей в сутки. В 2024 году завод переработал 4,7 млн тонн нефти, выпустил 0,8 млн тонн бензина, 1,4 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута, по данным источников в отрасли.

Напомним:

Россия пересмотрела свой план экспорта нефти из западных портов в августе, подняв его после украинских атак дронами, которые вывели из строя несколько нефтеперерабатывающих заводов и высвободили больше сырья для экспорта.

По подсчетам информагентства Reuters, украинские атаки нарушили работу не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей России.