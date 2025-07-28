Акции газовых компаний США взлетели после сделки с ЕС

Акции американских компаний, которые экспортируют сжиженный природный газ, выросли до 9% на предторговых торгах в понедельник после подписания энергетического соглашения между ЕС и США.

Об этом пишет Reuters.

Евросоюз согласился закупить СПГ из США на 750 миллиардов долларов в течение трех лет в рамках масштабного торгового пакта. Ежегодный объем закупок достигнет 250 миллиардов.

На фоне этой новости котировки компаний NextDecade, Venture Global и Cheniere Energy поднялись на 7-8,8%. Также выросли акции Expand Energy и EQT Corp - на 1,6% и 3% соответственно. Инвесторы ожидают роста экспорта и доходов производителей.

США стали крупнейшим в мире поставщиком СПГ в 2023 году, опередив Австралию и Катар. Спрос из Европы остается основным драйвером из-за энергетического кризиса и санкций против России.

Согласно договору, большинство европейских товаров будут ввозиться в США с пошлиной 15%, хотя ранее рассматривались ставки до 30%. Это позитивный сигнал для промышленных секторов обеих сторон.

Аналитики ожидают, что увеличение экспорта из США может снизить мировые цены на газ. Впрочем, пока спрос со стороны ЕС стимулирует расширение производства.

Напомним:

ЕС потратит 750 миллиардов на закупку американских энергоносителей в рамках нового торгового соглашения с США, чтобы полностью отказаться от российских поставок.