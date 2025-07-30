В НАБУ рассказали, сколько депутатов привлекли к ответственности

С 2016 по 2025 год в уголовных производствах, которые расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро Украины о подозрении сообщено 71 действующему и бывшему народному депутату.

Об этом НАБУ сообщает в Telegram.

Из них 42 депутатам сообщили о подозрении в течение 2022-2025 годов. 31 фигурант - депутаты текущего, девятого созыва Верховной Рады Украины, уточнили в Нацбюро.

По данным НАБУ, к типичным коррупционным правонарушениям, в которых разоблачены нардепы, относятся: присвоение или растрата имущества (17 дел), получение неправомерной выгоды, ст. 368 УК Украины (4 дела), злоупотребление властью или служебным положением (14), недостоверное декларирование (15) и незаконное обогащение (3 дела).

"До создания НАБУ и САП в 2015 году привлечение народных депутатов к ответственности за коррупцию было скорее исключением, чем правилом. Ситуация изменилась", - говорится в сообщении.

"НАБУ и САП последовательно доказывают - закон одинаков для всех, а депутатский мандат не освобождает от ответственности", - добавляют в Нацбюро.

Напомним:

22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля президент подписал документ.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского относительно полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

Он предусматривает, что генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами САП их полномочий. Письменные приказы административного характера относительно деятельности САП выдаются по обязательному согласованию заместителя генпрокурора - руководителя САП.