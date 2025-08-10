Прокуратура не отобрала землю, на которой вместо ресторана появился центр исцеления травм

Хозяйственный суд города Киева отказал в иске прокуратуры, которая пыталась отобрать у ООО "Хатинка" в пользу Киевсовета столичную землю на проспекте Берестейский в Святошинском районе, а также помещения на ней площадью 303 кв. м.

Об этом свидетельствует решение суда от 6 августа.

"Хатынка" стала владельцем ресторана по просп. Берестейский, 114/2 в 2014 году.

В 2017 году Киевсовет передал в аренду компании земельный участок площадью 0,028 га (кадастровый номер 8000000000:75:174:0016) для эксплуатации и обслуживания здания кафе с летней площадкой.

По данным прокуратуры, в 2023 году "Хатынка" снесла ресторан под видом "реконструкции" кафе, а на участке построила значительно большее новое двухэтажное нежилое здание площадью 303 кв. м "Центр восстановления. Институт исцеления травм".

Прокурор считает, что земля используется компанией для деятельности, которая не связана с удовлетворением потребностей потребителей в питании, а следовательно - помещение не является заведением ресторанного хозяйства (кафе).

Поэтому прокуратура требовала отменить госрегистрацию права собственности ООО "Хатинка" на недвижимое имущество, признать это здание за Киевсоветом, расторгнуть договор аренды и вернуть Киевсовету землю.

В то же время суд установил, что после проведения реконструкции ресторана компания зарегистрировала декларацию о готовности к его эксплуатации без изменения функции. Также при реконструкции соблюдены все требования градостроительных условий и ограничений. Следовательно, после реконструкции введен в эксплуатацию именно ресторан.

Кроме того, как выяснил суд, компания хотела использовать здание для сдачи в аренду поставщикам ресторанных услуг, однако, в связи с отсутствием в течение длительного времени предложений от таких арендаторов, передал здание в пользование ОО "Институт исцеления травм" (что в том числе включает и услуги по кормлению социально незащищенных слоев населения).

Кроме того, суд считает, что даже передача ресторана в пользование арендатору, который не предоставляет ресторанных услуг (несмотря на то, что предоставляет услуги в сфере питания) не является нарушением обязанностей ООО "Хатинка" как землепользователя.

Поэтому, как установил суд, прокурор не доказал, что компания использует землю не по целевому назначению и отказал в иске.

Прокуратуру в суде представляла Анна Лунегова, судья - Ирина Андреишина.

Владельцем и руководителем ООО "Хатинка является Денис Коваль, ОО "Институт исцеления травм" возглавляет Виктория Райчинец.

Как сообщала ТСН, в июне 2024 года в столице открыли Центр восстановления Института исцеления травм украинского библейского общества. Как сообщила Райчинец, здесь будут оказывать поддержку тем, кто испытал различные психологические травмы.

