Большая молочная война: как Украина уступает России в Азии

Украинское молоко в 2025 году страдает от постоянных проблем: от нашествия импортных сыров до временного закрытия рынка Евросоюза. Новый вызов - борьба с российскими молокопродуктами на азиатском рынке.

Россия постепенно вытесняет Украину с рынков Кавказа и Центральной Азии - важных направлений отечественного экспорта молочной продукции. Дешевая логистика, щедрые дотации и работа в "рублевой зоне" дают россиянам существенное преимущество.

Украинские производители вынуждены бороться за каждую тонну продукции и везти ее кратно дольше по сравнению с россиянами. Пока внутренний рынок заполняет импорт, а ЕС временно закрылся из-за квот, восточные продажи становятся вопросом выживания. Хватит ли украинским компаниям сил, чтобы удержать эти рынки?

Что говорят цифры

Средняя Азия и Кавказ почти 20 лет были традиционными рынками для отечественной молочной продукции, в частности сыра и масла. "Потребительский потенциал на этих рынках имеет неплохие перспективы", - говорит партнер проектов "Инфагро" Максим Фастеев.

За эти рынки Украина конкурирует с Россией, особенно ощутимо это в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане. РФ уверенно преобладает: в 2024 году ее общий экспорт молочной продукции превысил 216 тыс. тонн на более 428 млн долл., из которых в страны региона отправили продукции на 237 млн долл. В августе 2025 года экспорт страны-агрессора вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 16%.

Данные Союза молочных предприятий Украины показывают, что динамика отечественного экспорта в последние годы была непростая: после пиковых 64 млн долл. в 2021 году показатели сократились до 42 млн долл. в 2022 году и до 35 млн долл. в 2024 году.

Впрочем, за восемь месяцев 2025 года украинские производители почти догнали весь прошлогодний объем, продав продукции на 32,6 млн долл. Это дает основания для сдержанного оптимизма, но на самом деле не все так хорошо, как может показаться.

Благодаря чему Россия побеждает

Россия имеет структурные преимущества, которые позволяют ей быстро наращивать присутствие на рынках Азии и давить на украинских производителей.

Первое преимущество - географическая близость к Казахстану, Узбекистану и Азербайджану. Она дает российским компаниям более короткие и дешевые маршруты доставки. В торговле молокопродуктами критически важна скорость. Даже несколько дополнительных дней могут поднять себестоимость и снизить конкурентоспособность.

Кроме того, российские поставщики могут работать в рублевой зоне без конвертаций в доллары, евро или местную валюту. Это дает большую предсказуемость контрактов с Казахстаном - членом евразийского экономического союза.

Также, по словам директора по внешнеэкономической деятельности "Национальной сырной компании" ("Комо", "Клуб сыра", "Канев 1971") Алексея Дихтеренко, российские власти покрывают 100% расходов на логистику и предоставляют прямые дотации на производство молока. "На компенсацию экспортной логистики заложено 200 миллионов долларов. Такие условия дают минимум 10% преимущества в себестоимости", - говорит он.

В целом годовые федеральные вливания россиян в этот сектор оцениваются почти 1 млрд долл., что создает для экспортеров "подушку безопасности" и позволяет агрессивно демпинговать на внешних рынках. Также Россия активно открывает новые молочные комплексы, что положительно влияет на стоимость сырья - молока.

Поддержка государства снижает затраты на производство и транспортировку. Это способствует стремительному расширению присутствия в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.

30 дней в пути

Украинские производители молочной продукции не сдают позиций, хотя условия работы становятся все сложнее. В "Национальной сырной компании", на которую приходится около 60% всего экспорта твердых и полутвердых сыров из Украины, говорят, что после начала большой войны маршруты поставок пришлось кардинально изменить.

Раньше продукция направлялась транзитом через РФ и добиралась до рынков за неделю, а теперь она едет обходными путями и находится в пути почти месяц.

Это не только удлиняет цикл доставки, но и увеличивает расходы: транспортировка одной фуры стоит 12-13 тыс. долл., что добавляет 10-12% к себестоимости тонны продукции. У россиян логистика примерно втрое дешевле и полностью дотируется.

Длинные сроки транспортировки создают кассовые разрывы: иностранные партнеры не всегда соглашаются на предоплату, поэтому украинским компаниям приходится кредитовать поставки. Это замораживает оборотные средства и требует дополнительных ресурсов. Вредят производителям и периодические девальвации валют в странах-импортерах. Компаниям приходится делать скидки, чтобы удержать привлекательную для покупателя цену.

"Балансируем на грани. Если тенденция сохранится, можем начать сворачивать производство", - предупреждает Дихтеренко.

Что делать

Чтобы украинские товары выдерживали конкуренцию с российскими, отечественным производителям нужно работать дешевле и эффективнее. Бизнес говорит: нужны инструменты, которые помогут быстрее оборачивать деньги и снижать риски. Речь идет о государственных или частично государственных программах страхования контрактов и факторинге, чтобы компании могли без задержек получать средства и оставаться прибыльными.

Экспортеры также предлагают ввести компенсацию расходов на перевозку, особенно для тех, кто торгует с отдаленными рынками Центральной Азии. Это был бы зеркальный ответ на российскую практику, где государство покрывает всю логистику.

Еще одна идея - создать совместный маркетинговый фонд: открывать партнерские магазины, участвовать в выставках, финансировать рекламу. Так украинские продукты станут узнаваемыми и смогут противостоять российскому маркетинговому давлению.

Правда, переиграть Россию в раздаче денег Украина не сможет - в условиях войны ресурсов у государства гораздо меньше. Может сработать другая стратегия: не дотировать, а сделать работу экспортеров максимально простой и дешевой.

Речь идет о стабильных правилах игры: прозрачные таможенные и пограничные процедуры, быстрые валютные расчеты с Азией, понятный порядок разрешения споров, минимум бюрократии при страховании рисков и прогнозируемую налоговую политику.

Тогда у бизнеса будет стимул инвестировать и наращивать производительность. В итоге выигрывают не те, кто получает больше дотаций, а те, кто может быстрее и дешевле доставить товар на полки. Именно это может стать конкурентным преимуществом Украины.