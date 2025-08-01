Украина исчерпала возможность экспорта в ЕС одного из основных молокопродуктов

С 1 августа 2025 года возможность экспорта сухого молока из Украины в ЕС в пределах квоты уже закончилась.

Об этом ЭП рассказали в Союзе молочных предприятий Украины.

"По оперативной информации СМПУ, по состоянию на 1 августа возможность осуществления экспортных поставок сухого молока происхождением из Украины в ЕС в пределах квот уже отсутствует", - отметили в союзе.

Так, согласно данным Еврокомиссии, по состоянию на 30 июля квота (с учетом объемов, которые ожидались к распределению) была заполнена более чем на 91 % - свободный остаток составлял лишь около 0,28 тыс. тонн - при квоте 2,92 тыс. тонн.

При этом, по информации СМПУ, объемы сухого молока, которые уже ожидают растаможки на границе с ЕС, превышают имеющийся остаток квоты.

"Соответственно, с 1 августа направлять товарные партии сухого молока в направлении ЕС уже нет экономического смысла - их придется возвращать обратно", - заявляют в СМПУ.

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Квоты на ввоз в ЕС масла и молочных жиров хватит несколько дольше. Сейчас она уже заполнена более чем на две трети.

В случае, если объемы экспорта масла в ЕС в ближайшие недели сохранятся на том же уровне, то квота может заполниться уже к началу третьей декады августа.

Эти изменения уже повлияли на цены на молоко в Украине: во второй половине июля они выросли более чем на 5%. Причина этого - попытка переработчиков получить прибыль до того, как квоты исчерпаются. Такой тренд на рынке может измениться, если Брюссель не примет новых решений по квотам.

Справка. Масло и сухое молоко составляли 89% экспорта молочной продукции из Украины в ЕС в денежном выражении до 5 июня 2025 года (45% - сухое молоко).

Только с начала 2025 года по июнь в ЕС отправили около 10 тыс. тонн сухого обезжиренного молока и 4,2 тыс. тонн масла.

Напомним:

Европейская комиссия утвердила объем квот на украинскую сельхозпродукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Ранее, Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что Украина договорилась об увеличении квот на агросектор, в частности для сухого молока и масла на 308% и 233%, или 20 тысяч тонн в год для СЗМ и почти 10 тысяч тонн для масла.

Однако пока официального решения Брюсселя о новых квотах нет, что оставляет рынок молокопродуктов в неопределенности.