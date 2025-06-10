В США арестовали российского предпринимателя, который покупал американские технологии

Прокуратура США обвинила криптовалютного предпринимателя Юрия Гугнина в том, что он отмыл более 500 млн долл и помог России получить чувствительные американские технологии.

Об этом пишет Financial Times.

"Основатель платежной компании Evita Pay, зарегистрированной во Флориде, и делаверской компании под названием Evita Investments, был обвинен в банковском мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. По данным министерства юстиции, он был арестован в Нью-Йорке", - говорится в публикации.

Прокуратура утверждает, что Гугнин осуществлял платежи от имени иностранных клиентов за американскую электронику, которая подлежит экспортному контролю, и за запчасти для российской государственной компании по ядерным технологиям "Росатом".

По данным следствия, Гугнин приехал в США в 2022 году и организовал операцию по отмыванию денег под видом запуска криптовалюты. Затем эту криптовалюту он использовал для уклонения от санкций и экспортного контроля и обмана финансовых учреждений США. Он "превратил криптовалютную компанию в скрытый "трубопровод" для грязных денег", говорят прокуроры.

Криптовалюту клиентов Гугнин отмывал через криптовалютные кошельки и банковские счета США, конвертируя средства в доллары США или другие валюты. Прокуроры утверждают, что он способствовал почти 2 млрд долл транзакций, и что многие из его клиентов были в России и держали средства в российских банках под санкциями. Другие клиенты были в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным следствия, предприниматель способствовал платежам для Iwu Vortex Import and Export Co Limited, гонконгского дистрибьютора, против которого США ввели санкции в прошлом году, обвинив его в незаконном экспорте морского оборудования в Россию.

В судебных документах описывается сделка, в которой южнокорейская группа согласилась предоставить Москве детали и оборудование, которые она затем поставила российской госкомпании "Росатом".

Гугнина также обвиняют в том, что он способствовал покупке российским клиентом сервера, произведенного технологической компанией США, а экспортировать технологию в Россию без лицензии - незаконно.

Прокуроры заявили, что Гугнин имел связи с правительственными чиновниками в России и Иране, которые могли бы помочь облегчить его побег от судебного преследования, включая членов российских спецслужб. Максимальное наказание, которое может получить подозреваемый - 30 лет лишения свободы.

Напомним:

Ранее сообщалось, что суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам заключения основателя и гендиректора криптовалютной платформы Celsius Network LLC - уроженца Украины Алекса Машинского.

Его признали виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами. Celsius обанкротилась в июле 2022 года, и клиенты Celsius потеряли доступ к активам на сумму 4,7 млрд долл. Сам основатель успел вывести 8 млн долл.

Ранее Министерство юстиции США обвинило двух топ-менеджеров американской компании Eleview International Inc. в экспорте подсанкционных технологий в Россию на 6,4 млн долл.

Отмечается, что Олег Наяндин и Виталий Борисенко вступили в сговор и разработали три схемы для обхода экспортных ограничений, наложенных на Россию, переправляя американские товары и технологии через Казахстан, Турцию и Финляндию.

Также сообщалось, что немецкий суд начал уголовный процесс против двух бывших руководителей инженерного гиганта Siemens, которых обвиняют в нарушении санкций из-за помощи в экспорте газовых турбин Siemens в оккупированный РФ Крым.