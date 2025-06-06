Трем экс-министрам обороны Украины сообщено о подозрении в госизмене

Трем бывшим министрам обороны Украины сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом информирует Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, с марта 2010 года по февраль 2014 года в период пребывания подозреваемыми в должности Министра обороны Украины принимались решения об отчуждении и реализации боеспособного вооружения и военной техники, фактическое наличие которой было ниже потребностей Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких экс-министрах обороны: Михаил Ежель (был министром в 2010-2012 годах), Дмитрий Саламатин (2012 год) и Павел Лебедев (2012-2014 годы).

Указано, что речь идет о сотнях единиц бронетехники и артиллерийских систем, десятках единиц зенитно-ракетных комплексов, сотнях единиц гусеничной и колесной техники, десятках боевых самолетов и вертолетов. А также - о миллионе единиц стрелкового оружия и боеприпасов различных калибров и тысячи ракет.

"Указанного вооружения крайне не хватало Силам обороны Украины в начале военной агрессии РФ в феврале 2014 года и до сих пор. Незаконные решения подозреваемых привели к снижению уровня боеспособности Вооруженных Сил Украины, обороноспособности государства и причинили тяжкие последствия", - утверждают в Офисе Генерального прокурора.

"Своими действиями экс-министры обороны нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а также предоставили рф помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

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