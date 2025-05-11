Трамп примет в подарок от Катара "летающий дворец"

Администрация президента США Дональда Трампа примет в подарок от королевской семьи Катара реактивный самолет Boeing 747-8.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет ABC News.

Из-за чрезвычайно роскошного интерьера самолет, который готовят в качестве подарка, называют "летающим дворцом". Скорее всего, это станет самым роскошным из всех подарков Соединенным Штатам от иностранных правительств, отмечает сайт.

По данным ABC News, официально о подарке объявят на следующей неделе, когда Трамп посетит Катар. Также американский лидер посетит Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты.

Дональд Трамп уже осматривал "летающий дворец" в аэропорту Вест-Палм-Бич в феврале.

Причем американское законодательство запрещает чиновникам принимать дорогие подарки от иностранных государств. Но источники ABC News уверяют, что юристы Белого дома и Министерства юстиции уже подготовили правовое заключение для министра обороны Пита Гегсета.

Они утверждают, что Минобороны имеет право принять этот самолет как подарок и передать его фонду президентской библиотеки Трампа после завершения его президентства. Тогда это произойдет без нарушений законов о взяточничестве или запрета на получение подарков от иностранных государств.

Генеральный прокурор Пэм Бонди и главный юрисконсульт Белого дома Дэвид Варрингтон считают это юридически допустимым, если самолет передадут до 1 января 2029 года. То есть, Трамп сможет пользоваться им до завершения своего президентского срока.

Сначала Boeing 747-8 получат Военно-воздушные силы США, которые модифицируют его до военных стандартов для перевозки президента США. Затем, не позднее 1 января 2029 года, самолет передадут фонду президентской библиотеки Трампа. Все расходы будут покрывать ВВС США.

Авиаэксперты оценивают стоимость самолета примерно в $400 млн. без учета дополнительного оборудования для безопасности и связи.

Сейчас флот Air Force One состоит из двух самолетов Boeing 747-200, которые находятся в эксплуатации с 1990 года. Их решили заменить еще в 2018 году, но это постоянно откладывают из-за превышения бюджета.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Калифорния и еще 16 штатов США подали иск против администрации Дональда Трампа, обвинив ее в незаконном блокировании 5 млрд долл, предусмотренных на развитие инфраструктуры для электромобилей.

Истцы считают, что указ Трампа, которым он приказал федеральным ведомствам прекратить выплаты по программе Инфраструктурного закона Джо Байдена, нарушает закон. Речь идет о средствах, заложенных Конгрессом для установки зарядных станций для электрокаров.

Иск подан после того, как Федеральное дорожное управление заморозило более 300 млн долл, которые должны были поступить Калифорнии. По словам истцов, это уже привело к потере рабочих мест и угрожает перспективной отрасли.