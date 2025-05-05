Торговый шок: пошлины Трампа закрывают компании по всему миру

Пошлины президента США Дональда Трампа все сильнее тормозят мировую экономику: крупные корпорации сокращают прогнозы прибыли, а малые и средние компании - закрываются.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На прошлой неделе крупные транснациональные корпорации и нишевые игроки электронной коммерции сократили прогнозы по прибыли, предупредили о возможных увольнениях и начали пересматривать свои бизнес-планы. В то же время ведущие экономики мира снижают ожидания роста на фоне мрачных экономических данных.

Финансовые рынки пока надеются, что США и Китай избегут полномасштабной торговой войны, а Трамп заключит соглашения с другими странами, чтобы не повышать пошлины. Но уже сама неопределенность относительно финала этой ситуации стала мощным тормозом для глобальной экономики.

"Тарифная политика США - это серьезный негативный шок для мира в краткосрочной перспективе", - говорит главный экономист банка BNP Paribas Изабель Матеос-и-Лаго.

По ее мнению, конечная цель таможенной политики США, вероятно, будет "дальше и жестче", чем считалось ранее. Сейчас США уже ввели общие пошлины на уровне 10%, а в отдельных отраслях - значительно выше, например, на сталь, алюминий и автомобили.

В пятницу Китай сообщил, что рассматривает предложение США по переговорам о 145% пошлинах, на которые уже ответил своими пошлинами в 125%. Тем временем администрация Трампа заявила, что близка к соглашениям с такими странами, как Индия, Южная Корея и Япония, чтобы избежать дальнейших пошлин в течение ближайших недель.

А пока бизнес страдает. Например, шведский производитель техники Electrolux снизил свои прогнозы, Volvo Cars, Logitech и гигант алкогольной продукции Diageo отказались от своих предыдущих финансовых целей из-за общей неопределенности.

Особенно болезненным ударом стала отмена на прошлой неделе льготного режима для онлайн-заказов из Китая стоимостью до $800. Для многих мелких компаний это - катастрофа.

"Мы переходим с нулевой пошлины сразу на 145%, - говорит Синди Аллен, директор международной торговой компании Trade Force Multiplier, - Это неподъемно и для компаний, и для потребителей. Я вижу, как малые и средние бизнесы просто покидают рынок".

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении "взаимных пошлин" в ответ на действия других стран мира.

Тогда Трамп ввел 10% пошлины на импорт из всех страны мира.

10 апреля ставка пошлин США на китайский импорт фактически составила 145%.