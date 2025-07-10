Штраф за нарушение требований использования кассовых аппаратов придется платить в полном объеме

С 1 августа завершится переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

В налоговой напомнили, что в 2023 году, после восстановления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций, государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям.

Отмечается, чтоэти смягчения потеряют силу и штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме:

- 100% - стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;

- 150% - стоимости при каждом последующем нарушении.

В ГНС призвали:

- использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книжки;

- проводить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;

- выдавать покупателям соответствующие расчетные документы (в бумажной или электронной форме).

Напомним:

Благодаря разъяснениям налоговой в мае почти 400 украинцев зарегистрировали ФЛП и тем самым вывели свою деятельность из тени.