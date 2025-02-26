НБУ опроверг информацию о разрешении на смену собственника БТА банка

Нацбанк опровергает недостоверную информацию о предоставлении разрешения на смену собственника БТА банка.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что НБУ не получал заявлений о приобретении существенного участия в БТА банке, а следовательно, никаких согласований регулятор не предоставлял.

"Активное распространение ложной информации анонимными ТГ-каналами считаем очередной попыткой дискредитации действий регулятора для подрыва его будущих решений по указанному банку", - рассказали в НБУ.

На сайте БТА банка указано, что единственным акционером АО "БТА БАНК" (Украина) является АО "БТА Банк" (Казахстан). Конечным бенефициарным владельцем АО "БТА Банк" (Казахстан) является казахстанский предприниматель Кенес Ракишев.

В конце 2025 года сообщалось, что Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение двум гражданам Украины на приобретение контроля над АО "БТА Банк".

Фамилии граждан, получивших разрешение, не уточнялись.

Также сообщалось, что Кенес Ракишев уже несколько лет пытается продать БТА БАНК.

БТА Банк существует с 1992 года. В последние годы он вел ограниченную операционную деятельность, у него нет отделений и кредитного портфеля.

Напомним:

Ранее в телеграм-каналах была распространена информация, что якобы Национальный банк предоставил разрешение на смену собственника БТА банка вне установленного порядка.