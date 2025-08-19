Налог на недвижимость: владельцы уплатили почти на 30% больше, чем в прошлом году

С начала года владельцы недвижимости уплатили 7,7 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Это на 20,9 % (1,3 млрд грн) больше, чем было уплачено за аналогичный период прошлого года. Так, за январь - июль 2024 года этот показатель составлял 6,4 млрд гривен.указано в сообщении.

Более 30% общей суммы уплаты получили местные бюджеты столицы и Киевской области. Город Киев - 1,58 млрд грн, Киевщина - 0,78 млрд грн.

Также среди лидеров Днепропетровщина (0,77 млрд грн) и Одесская область (0,75 млрд грн).

"Налог на недвижимость платят физические лица - владельцы квартир площадью более 60 кв. м, домов площадью более 120 кв. м и владельцы других различных типов жилья, в том числе их долей, более 180 кв. метров", - напоминает налоговая.

Напомним:

Ранее сообщалось, что уже за первые пять месяцев 2025 года украинцы уплатили 4,9 млрд грн налога на недвижимость, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года

При заключении договора купли-продажи недвижимости необходимо уплатить ряд обязательных платежей - государственную пошлину, налог на доход физических лиц (НДФЛ), военный и пенсионный сбор.

Украинцы из-за военных рисков украинцы не готовы инвестировать средства в приобретение жилья, хотя ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятные, чем до полномасштабного вторжения РФ.