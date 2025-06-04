Нацбанк отчитался о положительной динамике развития финансового рынка Украины

Около 87% мероприятий Стратегии по развитию финансового рынка Украины выполнены или выполняются по графику.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

Положительная динамика наблюдается по всем индикаторам достижения стратегических целей, указано на сайте учреждения.

Среди ключевых достижений за 2023-2024 годы НБУ называет, в частности, утверждение трех стратегий: стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию, стратегии по развитию кредитования и национальной стратегии развития финансовой грамотности до 2030 года.

Также регулятор упоминает принятие Закона Украины "О кредитных союзах" и говорит о проведении оценки устойчивости, "включающей AQR и оценку показателей деятельности 20 крупнейших банков по базовому сценарию с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала".

"Национальный банк совместно с другими финансовыми регуляторами упорно работает над сохранением макроэкономической и финансовой стабильности. Это критически важно в условиях полномасштабной войны и для дальнейшего восстановления страны", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

"Параллельно мы модернизируем финансовый сектор, делаем его прозрачным, устойчивым и постепенно обеспечиваем его соответствие стандартам ЕС. В частности, имеем прогресс по регулированию финансовых услуг, монетарной политики, уверенно движемся к продолжению либерализации движения капитала и усилению независимости центрального банка", - сообщил он.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины обновил подход к процедурам авторизации небанковских финансовых учреждений. Это сделано с целью недопущения влияния России на финансовый рынок Украины и расширения перечня видов деятельности, которые платежные учреждения имеют право совмещать с деятельностью по предоставлению финансовых платежных услуг.

Также сообщалось, что топ-менеджеры крупнейших банков и небанковских финучреждений Украины сохранили положительные оценки текущего состояния и устойчивости финансового сектора. Об этом свидетельствуют результаты майского "Опроса о системных рисках финансового сектора.

Почти половина респондентов оценили текущее состояние сектора как хорошее или очень хорошее, сообщил НБУ и отметил, что это лучший показатель от полномасштабного вторжения.