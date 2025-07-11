Релокация из Сум: в Риме договорились о строительстве завода упаковки в Белой Церкви

В Риме индустриальный парк "Белая Церковь" подписал договор с "Гуалапак Украина", дочерней компанией итальянской GUALA PACK S.P.A., по строительству комплекса промышленных зданий общей площадью около 10 тыс. кв. м.

Об этом сообщил заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский.

В новые помещения в Белой Церкви будет релоцирован завод, который работал до недавнего времени в Сумах и был частично перезапущен на арендованных площадях в Тернопольской области.

Завод производит упаковку для пищевой промышленности. На предприятии работают около 300 человек со средней зарплатой 30 тысяч гривен.

Строительство и подведение инженерных сетей займет около 12 месяцев. Все здания будут возводиться с нуля с учетом инфраструктурных потребностей компании.

Объем инвестиций компании в этот проект составит около 12 миллионов евро.

Индустриальный парк "Белая Церковь" имеет 19 резидентов. В апреле 2025 года на территории индустриального парка "Белая Церковь" финская компания Peikko Group Corporation объявила о введении в эксплуатацию завода по производству бетонных соединений и композитных конструкций.

Напомним:

Черниговский завод "ТК ДТ-Чернигов", который входит в группу "Текстиль Контакт", ввел в эксплуатацию 25% оборудования польской текстильной фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релоцированной в Украину из города Кудова-Збруй.