Китайского производителя дронов выгоняют из США - Bloomberg

Китайская компания DJI, которая контролирует более 70% рынка дронов в США, может потерять этот рынок, если до конца года не пройдет аудит национальной безопасности.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Компания DJI Technologies, принадлежащая китайцам и управляемая ими, сталкивается с дедлайном в конце года, чтобы сохранить свой бизнес в США, и производитель дронов имеет трудности с тем, чтобы кто-то в Вашингтоне его услышал", - говорится в сообщении.

"Компания наняла "маленькую армию лоббистов" и недавно направила руководителя из Австралии в Вашингтон, чтобы обсудить угрозу запрета их технологии. Но DJI утверждает, что электронные письма и звонки остаются без ответа, и у них истекает время", - пишет Bloomberg.

Компания заявляет о готовности пройти проверку, но сталкивается с отказом законодателей, особенно республиканцев, от любых контактов.

DJI утверждает, что ее письма и звонки игнорируются, а некоторые сенаторы и конгрессмены отказываются встречаться с представителями компании. DJI утверждает, что власти требуют проверки, но при этом не объясняет, кто именно должен ее проводить и в каком формате.

"DJI, как и компания TikTok, принадлежащая Китаю, производит популярный продукт, но сталкивается с существующими угрозами на прибыльном рынке США на фоне растущей обеспокоенности относительно того, что данные, которые она собирает в США, могут быть переданы властям в Пекине", - отмечает агентство.

Дроны DJI, которые дешевле тех, что изготавливаются конкурентами из США, используют американские кинематографисты, фермеры, правоохранительные органы и пожарные.

В прошлом году Конгресс внес в годовой законопроект о политике Пентагона положение, которое требует, чтобы дроны, изготовленные компанией с главным офисом в Шэньчжэне, прошли национальный аудит безопасности, говорится в публикации.

Это объясняется необходимостью оценки рисков, связанных со сбором данных, в частности, придерживается ли компания китайских законов, которые обязывают ее передавать любые данные, которые требует правительство.

Напомним:

Осенью американская компания Skydio, крупнейший производитель дронов США и их поставщик для украинской армии, столкнулась с кризисом в цепи поставок после того, как Китай ввел санкции, запретив китайским компаниям предоставлять ей критически важные компоненты.

Ранее сообщалось, что Россия резко нарастила свои дроновые способности для войны в Украине благодаря китайским компаниям, которые официально не признают сотрудничество с РФ.

Агентство Reuters писало, что Россия создала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.