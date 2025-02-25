Китайские производители ускоряют усилия по уклонению от пошлин Трампа

После введения новых 10% пошлин США на китайскую продукцию компания Agilian Technology, как и десятки других, ускорили перенос части производства в другие уголки Азии.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Еще до выборов в США компания готовилась к возможным пошлинам, если Дональд Трамп вернется в Белый дом. Один из клиентов Agilian попросил разработать план действий на этот случай, и руководство посетило малазийскую фабрику, чтобы оценить возможности переноса производства.

Теперь новые пошлины вынуждают компанию быстрее запускать завод за рубежом, чтобы уже весной отправить первые партии товаров в США.

Для многих китайских производителей перспектива возвращения Трампа стала еще одним толчком к открытию заводов в Юго-Восточной Азии. Некоторые компании, ранее использовавшие стратегию "Китай плюс один" (совмещение производства в Китае и другой стране), теперь еще активнее переносят производство за рубеж.

Из-за роста пошлин некоторые заводы пытаются снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность в США. Однако во многих секторах Китая прибыльность и так низкая, так что пространства для удешевления почти нет.

Чтобы избежать новых пошлин, китайские компании увеличивают производство во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. В 2023 году прямые инвестиции Китая в обрабатывающую промышленность стран АСЕАН выросли до 9,1 млрд долл против 4,5 млрд долл в 2018 году.

Американские компании также меняют подход. Например, Honey-Can-Do International, которая производит товары для дома и работает с Walmart, еще во время первой кампании Трампа начала искать альтернативу Китаю. До введения пошлин 50% ее продукции изготавливалось в Китае, а остальные во Вьетнаме и на Тайване. Сейчас на Китай приходится лишь 20%, тогда как 60% производства перенесено во Вьетнам.

Напомним:

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает более жесткие ограничения в отношении полупроводниковой отрасли США и оказывает давление на ключевых союзников, чтобы те усилили свои ограничения против китайской чиповой индустрии.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности заключения нового торгового соглашения с Китаем.