Китай заставляет автопроизводителей прекратить ценовые войны

Китай предупредил своих ведущих производителей электромобилей о необходимости уменьшить производство и остановить агрессивное снижение цен.

Об этом пишет The Guardian.

Президент Китая Си Цзиньпин публично раскритиковал региональные органы власти за чрезмерные инвестиции в искусственный интеллект, вычислительные мощности и электромобили. Он призвал "сломать цикл инволюции", когда бизнес тратит больше ресурсов без существенной прибыли.

Среди компаний, которые получили предупреждение от регуляторов, - BYD, XPeng и Great Wall Motors. Их призвали избегать перепроизводства, которое приводит к снижению цен до убыточных уровней. Например, BYD продавала свою модель Seagull почти на 20% дешевле рекомендованной цены.

Правительство Китая представило проект изменений в закон о ценообразовании, который действует с 1998 года. Его цель - пресечь "несправедливое ценовое поведение", включая демпинг и использование доминирования на рынке.

Аналитики предупреждают, что без более глубоких реформ действия Пекина могут оказаться недостаточными. Некоторые местные правительства тесно связаны с автокомпаниями и не заинтересованы в уменьшении производства.

Перенасыщение внутреннего рынка может привести к еще большему экспорту. Это уже вызвало напряжение с ЕС, который недавно ввел пошлины до 45% на китайские электромобили. В ответ китайские компании активизировали продажи гибридов в Европе.