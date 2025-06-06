Товарооборот Украины составил почти $50 миллиардов: что больше всего продаем и покупаем

В течение января-мая в Украину импортировали товаров на сумму $31,3 млрд, а экспортировали - на $16,9 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По информации таможни, страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай - $6,5 млрд, Польша - $2,9 млрд и Германия - $2,6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в: Польшу - на $2 млрд, Турцию - на $1,4 млрд, Италию - на $1 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-мае 2025 года товаров 68% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $11,9 млрд;

продукция химической промышленности - $5,2 млрд;

топливно-энергетические - $4 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $9,7 млрд;

металлы и изделия из них - $1,9 млрд;

машины, оборудование и транспорт - $1,5 млрд.

Напомним:

В течение января-апреля в Украину импортировали товаров на сумму $24,8 млрд, а экспортировали - на $13,3 млрд.