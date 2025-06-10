"Историческая" торговая сделка США и Британии не работает - Politico

Месяц назад президент США Дональд Трамп пообещал премьер-министру Великобритании Кейру Стармеру "историческую" торговую сделку, снизив 25-процентные тарифы на ключевой экспорт Великобритании, однако пока эти тарифы продолжают применять.

Об этом пишет Politico.

"Белый дом говорил, соглашение снизит 25-процентные тарифы Трампа на ключевой экспорт Великобритании, включая автомобили, сталь и алюминий и что эти тарифы будут немедленно снижены. Через месяц эти пошлины остаются в силе, и четких сроков их отмены до сих пор нет", - говорится в публикации.

Несколько представителей бизнеса сказали Politico, что ожидают, что пошлины могут быть окончательно отменены только в конце этого месяца. Но они не уверены, что правительство Соединенных Штатов знает, когда соглашение наконец вступит в силу.

По крайней мере, так сообщила во время встречи со сталелитейными и алюминиевыми компаниями министр промышленности Сара Джонс. В то время, как американские чиновники уверяют, что переговоры по внедрению договора "идут полным ходом, но шаг за шагом".

"Наша согласованная сделка с Соединенным Королевством работает хорошо для всех", - написал Трамп на своей платформе Truth Social 23 мая. Но на прошлой неделе в парламенте Стармер признал, что может пройти "несколько недель", прежде чем Соглашение об экономическом процветании между США и Соединенным Королевством, заключенное 8 мая, фактически вступит в силу", - пишет Politico.

"Пока Великобритания выиграла отсрочку после того, как Трамп повысил свои тарифы на глобальный импорт стали и алюминия до 50 процентов. Белый дом объявил, что Великобритания останется на уровне 25%. Пока что. Однако, президент все еще может ударить по Лондону 50% тарифами на сталь "9 июля или после", если он определит, что Великобритания не "выполнила соответствующих аспектов соглашения", - говорится в статье.

Речь идет, в частности, об исключении Китая из цепей поставок в сталелитейной и других отраслях промышленности, а также предоставление американским фермерам, занимающимся производством говядины, большей доли британского рынка.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Великобритания 8 мая, должны объявить о соглашении по снижению пошлин на ряд товаров. Отмечается, что это будет первая подобная договоренность после того, как президент Дональд Трамп ввел жесткие пошлины против торговых партнеров по всему миру.

Ранее The New York Times писала, что ограниченный объем и порой скупые условия соглашений, которые Великобритания заключила с США и Евросоюзом, свидетельствуют об ослаблении позиций Британии в эпоху пост-брексита. Оба соглашения требовали болезненных уступок, и британское правительство вынуждено было сделать их.