В Украине построят предприятия по переработке зерна: какие выбирают регионы

В Украине в 2025 году будет построено два предприятия по переработке муки - на западной Украине будут производить муку, в Полтавской области - крупы.

Об этом сообщил директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас в западной Украине строится предприятие по производству муки твердых сортов мощностью до 150 тонн/сутки с последующей переработкой макароны, а в Полтавской области ожидается запуск крупозавода комбинированной мощностью до 100 тонн/сутки", - рассказал он.

По мнению руководителя отраслевой ассоциации, в мукомольном бизнесе есть ниши, на которые стоит обратить внимание.

"Когда говорим о переработке зерна, надо помнить, что это не только мука или крупы. Это и комбинированные продукты: сухие завтраки, энергетические батончики, крахмал, сухая клейковина, ферментные препараты на основе продуктов переработки зерна - очень широкая гамма продуктов переработки", - отметил Рыбчинский и добавил, что главным приоритетом при строительстве такого производства является наличие покупателя.

По его информации, стоимость строительства мельницы или крупозавода в Украине стартует от $3 млн, но в Украине есть примеры бизнесов и верхней ценовой планки - в $15 млн. В эту сумму входит стоимость оборудования, здания - основных фондов, без учета оборотных средств, которые могут достигать 50% стоимости проекта. Ведь чтобы запустить предприятие, нужно приобрести сырье, активно выходить на рынок, предусмотреть маркетинговые расходы и т.д.

Напомним:

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