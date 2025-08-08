Евросоюз увеличил производство пива: страны-лидеры

Страны Европейского Союза в 2024 году увеличили производство пива на 0,2 млрд литров (на 0,6%) - до 32,7 млрд литров.

Об этом сообщило статистическое управление ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

Разлив безалкогольного пива увеличился также на 0,2 млрд литров (на 11,1%) и достиг 2 млрд литров.

Основным производителем остается Германия. На нее пришлось 22,2% общего объема, или 7,2 млрд литров пива, содержащего алкоголь.

Далее следуют Испания (4 млрд литров, или 12,3%), Польша (3,4 млрд литров, или 10,6%), Нидерланды (2,2 млрд литров, или 6,8%), а также Бельгия (2,1 млрд литров, или 6,3%).

При этом основным экспортером пива продолжают оставаться Нидерланды, которые в прошлом году поставили за пределы страны (включая государства Евросоюза), 1,5 млрд литров.

Второе место поделили Германия и Бельгия (1,4 млрд литров), за ними следуют Чехия (0,6 млрд литров) и Ирландия (0,5 млрд литров).

Крупнейшим импортером пива в Евросоюзе осталась Франция, которая закупила 0,8 млрд литров пива у членов Союза и других государств.

За ней следует Италия (более 0,7 млрд литров), Испания и Германия (примерно по 0,6 млрд литров), Нидерланды (около 0,5 млрд литров).

Напомним:

В январе-марте 2025 года в Украине производство пива выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.