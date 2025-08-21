Ипотека под 0%: для кого планируют расширить программу "еОселя"

Государственную ипотечную программу "еОселя" хотят расширить для молодых семей с детьми, предложив снижение ставок.

Об этом во время пресс-брифинга рассказал председатель правления "Укрфинжитло" Евгений Мецгер, передает журналист ЭП.

"Демографическая проблема в Украине становится все больше. Поэтому мы хотим сделать ипотеку для молодых семей с детьми. Мы хотим создать для семей, которые мотивированы рожать детей, особые условия для покупки квартиры", - подчеркнул Мецгер.

По его словам, это будет лизинговый продукт для молодых семей с меньшим первым взносом и более низкими ставками. Эти ставки впоследствии должен утвердить Кабинет министров. С каждым ребенком ставка будет уменьшаться.

Например, базовая ставка для молодой семьи составит условные 9%. Если в семье есть один ребенок, ставка снижается до 6%, если два ребенка - до 3%, а если трое и более детей - применяется ставка 0%.

В то же время рассматривается и обратный процесс. Если одному ребенку исполнилось 18 лет, ставку возвращают обратно.

В "Укрфинжилье" также уточнили, что "молодые семьи с детьми" должны оформлять ипотеку как отдельная категория граждан. То есть, нельзя одновременно подаваться на программу и как военный или медик, и как семья с детьми - нужно выбирать.

Также программа не будет распространяться на тех украинцев, которые уже ранее оформили ипотеку. То есть, с появлением детей, их ставки не снизят.

По словам Мецгера, расширенная "еОселя" должна заработать уже в конце 2025 года-начале 2026 года.

Напомним:

По программе "еОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для переселенцев и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год.