Бизнес призвал Госпродпотребслужбу прекратить противоправные проверки

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации сообщают о препятствовании их деятельности в связи с усилением внеплановых проверок за соблюдением законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

Отмечается, что такие проверки в основном происходят на основании обращений физических лиц и без надлежащего обоснования.

Сообщается, что еще в апреле 2023 года приказом Министерства здравоохранения №522 некоторые внеплановые проверки были выведены из-под действующего на период военного положения государственного моратория. С тех пор многие решения Госпродпотребслужбы по результатам внеплановых проверок были обжалованы в судебном порядке.

"Из-за отсутствия надлежащего обоснования в жалобах физических лиц, суд не смог установить обстоятельства нарушений и вред, причиненный их правам, законным интересам, жизни или здоровью или безопасности государства. Как следствие, судом была установлена противоправность таких мер Госпродпотребслужбы, а наложенные штрафы на компании были признаны противоправными и отменены", - рассказали в Ассоциации.

Эксперты ЕБА руководствуются также выводами, изложенными в постановлении Верховного Суда от 20 января 2025 года по делу №140/1046/24, которым суд установил, что Минздрав, принимая приказ №522, превысил свои полномочия, и, как следствие, проверки Госпродпотребслужбы и принятые постановления по их результатам, являются незаконными.

"Ассоциация считает необходимым учитывать судебную практику по этому вопросу и обращается к председателю Госпродпотребслужбы и первому вице-премьер-министру - министру экономики с предложениями. Европейская Бизнес Ассоциация надеется на учет позиции и аргументов бизнеса в контексте проведения внеплановых проверок", - отметили в ЕБА.

В частности, бизнес просит остановить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения, проведение которых было согласовано Госпродпотребслужбой.

Также в ЕБА призывают в дальнейшем проводить внеплановые проверки только в исключительных случаях (при наличии конкретных обстоятельств, представляющих угрозу правам, законным интересам, жизни и здоровью человека и т.д.) и исключительно по индивидуальным решениям Министерства здравоохранения.

Напомним:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что введенный во время военного положения мораторий на проверки в лесном секторе способствовал росту незаконной вырубки лесов.