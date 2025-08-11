Цены на какао подскочили сильнее всего с декабря

Фьючерсы на какао резко выросли из-за ухудшения прогнозов урожая в ведущем регионе производства - Западной Африке.

Об этом пишет Bloomberg.

Сухие погодные условия негативно повлияли на будущий урожай после того, как средний урожай в апреле-сентябре уже оказался значительно хуже ожиданий.

Аналитик Sholom Sanik отметил, что "кризис с поставками не прошел". Инвестиционные фонды также усилили свои ставки на рост цен, достигнув трехнедельного максимума.

Запасы какао в портах США сократились на 13 074 мешков за сутки, что может свидетельствовать об усилении спроса или ограничении предложения. В то же время США планируют ввести тарифы на импорт какао из Кот-д'Ивуара, Ганы, Бразилии и Эквадора, что повысит стоимость сырья для американских переработчиков, отметил аналитик Майкл МакДугалл.

Напомним:

Запасы какао в Лондоне и Нью-Йорке упали до исторического минимума, что еще больше обострило кризис на рынке шоколада.