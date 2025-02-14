Дефицит какао: запасы в мире упали до рекордно низкого уровня

Запасы какао в Лондоне и Нью-Йорке упали до исторического минимума, что еще больше обострило кризис на рынке шоколада.

Об этом пишет Financial Times.

Трейдеры и компании, которые производят шоколад, массово скупают остатки даже низкокачественного какао, ведь мировой рынок страдает от нескольких лет плохих урожаев. По данным Wells Fargo, цены на шоколад в США выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Запасы какао на лондонской бирже Intercontinental Exchange сократились с более 100 000 тонн год назад до всего 21 000 тонн", - сообщает компания.

Производители вынуждены искать альтернативные ингредиенты, поскольку спрос резко возрастает в преддверии Дня святого Валентина.

За последние два года стоимость какао утроилась, достигнув максимума за 50 лет. Вследствие этого производители уменьшают размеры плиток, меняют рецептуру и ищут способы обойти рекордные расходы.

Ситуация настолько критическая, что американская Hershey обратилась к регулятору деривативов США с просьбой разрешить ей закупить через биржу Нью-Йорка 90 000 тонн какао - в девять раз больше установленного лимита.

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Напомним:

Какао-бобы стали самым прибыльным среди основных сырьевых товаров в 2024 году, превзойдя даже Bitcoin и фондовый рынок США.