Фальсификат на почти полмиллиона гривен: БЭБ разоблачило незаконную торговлю

Бюро экономической безопасности разоблачило жителя Луцка, который реализовывал незаконно изготовленные алкогольные напитки и табачные изделия.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По данным следствия,мужчина не был зарегистрирован как субъект хозяйствования, работал без лицензии на производство и торговлю подакцизными товарами.

Следствием установлено, что фигурант хранил незаконно изготовленный товар в заброшенных торговых киосках. Продал контрафакт постоянным клиентам за наличные.

Во время обысков сотрудники БЭБ изъяли более 400 литров алкогольных напитков без марок и с поддельными марками акцизного налога Украины и почти 3 тыс. контрафактных сигарет. Общая стоимость изъятой продукции составляет почти полмиллиона грн, на нее наложен арест.

Продолжается досудебное расследование и устанавливаются другие причастные к этому делу.

Напомним:

БЭБ разоблачило группу лиц, которые незаконно продавали табачные изделия с поддельными марками акцизного налога. Их ориентировочная стоимость составляет почти 12 млн грн.