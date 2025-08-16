Акции "Киевстар" упали на 7,4% в первый день торгов на Nasdaq

Акции материнской компании "Киевстар" в свой первый день на нью-йоркской бирже Nasdaq упали на 7,4% до 11,52 долл на момент закрытия торгов.

Об этом говорится в котировках Nasdaq.

Акций Kyivstar Group Ltd. под тикером KYIV начали продаваться на бирже 15 августа по цене уровне 12,44 долл за одну акцию. В течение сессии цена колебалась в диапазоне от 11,20 долл до 13,28 долл за акцию. Общий объем торгов составил около 1,73 млн акций, что свидетельствует об определенном интересе инвесторов к новому эмитенту.

По итогам дня котировки закрылись на отметке 11,52 долл, что на 7,4% ниже цены открытия. Таким образом, первый день торгов для компании оказался волатильным и завершился падением.В целом по итогам первого дня торгов рыночная капитализация Kyivstar Group составила примерно 2,53 млрд долл.

Агентство Reuters, цитируя президента "Киевстар" Александра Комарова, отметило, что первые несколько недель торгов акций компании будут нестабильными, добавив, что турбулентная внешняя среда уже учтена в его оценке.

Листинг Kyivstar Group Ltd. стал первым случаем выхода на Nasdaq компании, чей бизнес полностью сосредоточен в Украине. После завершения сделки со SPAC-структурой Cohen Circle контрольный пакет (89,6%) остался у международной телеком-группы Veon.

Важно, что базовая стоимость акций на этапе создания SPAC составляла 10 долл.

Читайте также: Американская прописка: "Киевстар" меняет адрес на Nasdaq

Напомним:

15 августа 2025 года акции Kyivstar Group Ltd. начали торговаться на американской бирже Nasdaq под тикером KYIV.

Акционеры американской SPAC-компании Cohen Circle Acquisition Corp. на внеочередном собрании 12 августа поддержали соглашение о слиянии с Kyivstar Group Ltd, что открывает украинскому оператору путь к выходу на американскую фондовую биржу Nasdaq.