19 ветеранов и их членов семей получат 10 миллионов для развития бизнеса

В рамках программы "Власна справа" 19 ветеранов и их членов семей стали победителями первой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты и получат 10 миллионов на открытие или развитие своего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Среди 19 победителей - 15 участников боевых действий, 4 членов семей ветеранов. 14 победителей получат грант размером до 500 тыс. грн, 3 - до 250 тыс. грн, 2 - до 1 млн грн.

Больше всего грантополучателей из Львовской, Ивано-Франковской областей и города Киева. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать бизнес грантополучатели - перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания.

Согласно условиям программы, участники боевых действий или люди с инвалидностью вследствие войны, вторые из их супругов, а также вторые из супругов погибших защитников могут получить следующие гранты:

- до 250 тыс. грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн - для ветерана при условии создания одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

- до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн - для второго из супругов ветерана/погибшего защитника при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно.

Отмечается, что при получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 12 месяцев.

Кроме того, такой грант предоставляется при условии софинансирования с получателем в соотношении 70/30. То есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

По данным Минэкономики, уже 1178 ветеранов и членов их семей стали победителями ветеранского компонента программы "Власна справа". Они получат гранты на старт или развитие своего бизнеса в целом на 553 млн грн.

Напомним:

В Украине с 15 февраля предприятия перерабатывающей промышленности могут получить гранты для модернизации и расширения производства.