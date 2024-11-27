США виділили Intel 8 мільярдів доларів на виробництво чипів

Міністерство торгівлі США оголосило про остаточне виділення $7,86 млрд державних субсидій для Intel на виробництво чипів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Хоча це менше анонсованих 8,5 мільярдів доларів раніше, це зниження пов'язане з тим, що компанія отримала окрему нагороду на $3 млрд від Пентагону.

Ці кошти підтримають виробничі проєкти на суму близько $90 млрд у штатах Аризона, Нью-Мексико, Огайо та Орегон.

"Це означає, що чипи, розроблені в Америці, вироблятимуться та пакуватимуться американськими робітниками в Сполучених Штатах для американської компанії вперше за дуже довгий час", — заявила міністерка торгівлі Джина Раймондо.

Intel вже досягла початкових етапів реалізації проєкту та отримає щонайменше $1 млрд до кінця грудня, повідомив урядовий представник. Він додав, що скорочення гранту не пов'язане з труднощами компанії цього року, зокрема звуженням маржі та масовими звільненнями працівників.

Субсидія в $7,86 млрд є найбільшою з виділених в рамках закону 2022 року, спрямованого на стимулювання виробництва напівпровідників у США.

Загальний бюджет цієї програми становить $52,7 млрд, з яких $39 млрд спрямовано на виробництво, а $11 млрд — на дослідження.

У вересні Intel отримала контракт на $3 млрд від Міністерства оборони. Ці кошти було виділено з $39 млрд, передбачених для субсидування виробництва чипів, а не з бюджету Пентагону. Це призвело до зменшення початкового гранту для Intel, пояснили в компанії та уряді.