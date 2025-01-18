Під час ракетної атаки росіян було пошкоджено найстаріший McDonald’s України

Під час повітряної атаки росіян 18 січня було пошкоджено найстаріший McDonald’s країни біля станції Київського метро "Лукʼянівська".

Про це повідомляє преслсслужба компанії.

Сьогодні під час повітряної атаки на Київ було пошкоджено ресторан «МакДональдз» біля ст. м. Лукʼянівська, який працює з 1997 року та є першим рестораном нашої мережі в Україні.



Наші працівники встигли вчасно евакуюватися в укриття завдяки протоколам безпеки, яких неухильно… — McDonald's Ukraine (@McDonaldsUA) January 18, 2025

"Сьогодні під час повітряної атаки на Київ було пошкоджено ресторан "МакДональдз" біля ст. м. Лукʼянівська, який працює з 1997 року та є першим рестораном нашої мережі в Україні. Наші працівники встигли вчасно евакуюватися в укриття завдяки протоколам безпеки", – йдеться у повідомленні компанії.

Ресторан припинив роботу, але у MсDonald’s зазначили, що вже почали ліквідовувати наслідки обстрілу та пообіцяли "обовʼязково відновити ресторан на Лукʼянівці".

Перший заклад мережі MсDonald’s в Україні відкрили у 1997 році.

Нагадаємо:

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло три людини, ще троє постраждалих. У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро "Лукʼянівська".