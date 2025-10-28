Заступнику міністра агрополітики РФ вручили підозру за викрадення зерна України

Заступнику міністра сільського господарства РФ оголосили підозру у вчиненні воєнного злочину - незаконному заволодінні українським зерном з тимчасово окупованих територій та його подальшому експорті.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення і до 31 грудня 2023 року підозрюваний, діючи за попередньою змовою з керівництвом РФ та окупаційними адміністраціями в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях, організував масштабне привласнення активів підприємств агропромислового комплексу України державної та приватної форм власності.

Йдеться про майно та продукцію, зокрема, ТОВ "НІБУЛОН", групи компаній TESSLAGROUP, ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД", Державної продовольчо-зернової корпорації України та інших.

Загальний обсяг привласненого зерна, за попередніми оцінками, перевищує 4,136 млн тонн — понад 23 млрд грн.

Викрадене зерно вивозили до Росії та окупованого Криму, звідки морем експортували під виглядом товарів російського походження до Сирії, Єгипту, Туреччини, Лівану та інших країн.

Такі дії не були зумовлені військовою необхідністю та порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Підозру оголошено за порушення законів та звичаїв війни. Санкція передбачає 8-12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування веде Головне слідче управління СБУ за оперативного супроводу підрозділів Служби безпеки.

Нагадаємо:

Заступнику голови уряду РФ Дмитру Патрушеву заочно оголосили про підозру в організації масового викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України.