ВЛК по-новому: актуальні вимоги та строки

У травні 2024 року в Україні набули чинності зміни до законодавства, які скасували статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Відтепер військово-лікарські комісії (ВЛК) визначають придатність до служби лише за категоріями "придатний" або "непридатний". Це нововведення має значний вплив на кадрову політику та планування в українських компаніях.

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Останні законодавчі ініціативи

У Верховній Раді ухвалено законопроект №12457, який пропонує продовжити крайній термін повторного проходження ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Це рішення викликане необхідністю дати можливість всім військовозобов'язаним пройти медогляд, оскільки лише 25-27% з них встигли це зробити до 4 лютого 2025 року.

Крім того, з 31 січня 2025 року військовозобов'язані можуть згенерувати електронне направлення на проходження ВЛК через мобільний додаток "Резерв+". Це спрощує процес отримання направлень та зменшує черги в ТЦК, оскільки тепер не потрібно відвідувати центр для отримання паперового документа.

Відповідальність за невиконання вимог

Передбачено, що невиконання термінів проходження ВЛК може призвести до штрафів у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.

Як оскаржити рішення ВЛК?

У разі незгоди з висновком військово-лікарської комісії військовозобов'язаний має право його оскаржити. Для цього передбачено кілька етапів:

Оскарження у ВЛК вищого рівня – подання заяви на перегляд рішення у вищестоящій комісії. Судове оскарження – якщо перегляд у ВЛК не дав результатів, рішення можна оскаржити в адміністративному суді. Залучення адвоката – правова підтримка може допомогти у правильному складанні скарги та зборі необхідних доказів.

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