Гетманцев: "На жаль, потрібно продовжити пільги на ввезення електрогенеруючого обладнання"

В Україні розмірковують над тим, щоб продовжити пільги на ввезення енергообладнання ще на рік на тлі атак РФ.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"На жаль, ворог не залишає нам іншого варіанту, ніж продовження пільг на ввезення електрогенеруючого обладнання ще на рік", - написав він.

Незабаром це питання буде обговорено на засіданні податкового комітету: оберуть обсяг пільг та товарні позиції.

Нагадаємо:

Закони, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні енергозберігаючого обладнання діятимуть до закінчення воєнного стану або до 1 січня 2026 року.