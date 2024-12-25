В Україні оновили критерії критичних для економіки агропідприємств

Міністерство агрополітики затвердило нові галузеві критерії для визначення важливих підприємств сільського господарства.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Тепер визначення критичних підприємств здійснюється за такими критеріями:

Зокрема, підприємство вважається важливим, якщо воно обробляє понад 500 га сільгоспугідь, має річний дохід не менше 20 млн гривень, або сплатило щонайменше 324 тисяч грн податків за попередній звітний квартал.

Крім того, основним видом діяльності підприємства є один із КВЕД, зазначених у наказі, або воно перебуває у сфері управління Мінагрополітики.

Ще один критерій - 100% державної власності у статутному капіталі та діяльність із передачі в суборенду державних земель через аукціони.

Щоб підприємство визнали критичним для економіки, воно має відповідати двом критеріям і подає підтверджені контролюючим органом податкові розрахунки доходів, податків і внесків за останній звітний період.

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Нагадаємо:

Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, також критерії та процедуру визначення критично важливих підприємств, запровадив механізм бронювання через "Дію".