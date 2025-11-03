В Україні "пробачають" більшість штрафів за порушення ПДР

Понад 2 млн штрафів за порушення правил дорожнього руху нараховується у Єдиному реєстрі боржників, з яких 1,5 мільйона (75%) закрили без сплати через неможливість стягнути борг.

Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом на 43% побільшало неоплачених штрафів за порушення ПДР від початку повномасштабної.

Переважна більшість несплачених своєчасно штрафів - аж 92% - припадають на чоловіків (1,8 млн випадків). Жінки напорушували та не сплатили своєчасно лише у 8% випадків.

Частіше за інших порушують люди у віці від 25 до 45 років (64% або понад 1,28 млн боргів). На водіїв до 25 років припадає 13% штрафів (близько 252 тисяч). Ще 23% (приблизно 469 тисяч) боргів у порушників, старших за 45 років.

Лідером серед порушників залишається Дніпропетровщина - 211,5 тисяч штрафів (11%). Наслідує столиця - 193,7 тисячі (10%), Одещина - 146,9 тисячі (7%), Харківщина - 125,9 тисячі (6%) та Київщина - 106,3 тисячі (5%).

Варто зазначити, що у реєстрі зафіксовано справжні рекордсмени з кількості порушень. Абсолютний лідер - 27-річний чоловік із Вінниччини, на якому висить 1056 штрафів.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2025 року у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 боргів за несплату штрафів за порушення ПДР.